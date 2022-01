Reportero se entera EN VIVO de robo en su casa: “Me tengo que ir, me la están desmantelando”

Alejandro Pueblas, periodista de Crónica, se encontraba realizando una trasmisión en vivo cuando se enteró que unos ladrones irrumpieron en su casa, por lo que rápidamente abandonó su trabajo para ir a su inmueble. El hecho ya se viralizó en redes sociales.

El reportero argentino estaba realizando la cobertura de un perro desaparecido cuando de pronto interrumpió para informar a sus colegas que su vivienda estaba siendo atracada luego de que rompieran una de las ventanas.

“Me acaban de entrar a robar mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil, perdonen . Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando”, precisó.

Compañeros ayudaron a enviar dos patrulleros

Mientras cortaba la transmisión, Esteban Trebucq, presentador del programa, le pidió al reportero que diera la dirección de su casa para contactar apoyo policial. Lo que permitió que sus compañeros lo ayudaran enviando patrulleros.

“El comisario inspector Diego Galarza está mandando dos patrulleros para la zona, ya de manera urgente. A nuestro compañero que se quede tranquilo más allá del mal momento”, señaló uno de los panelistas.

En otro momento, Esteban Trebucq destacó el compañerismo del periodista afectado. “Aparte de las peleas que a veces tenemos ante las cámaras, tengo una enorme admiración por Pueblas y todos la tenemos. (...) Es un chico que se ganó el corazón de todos los que trabajamos aquí. Les cuento algo, fue elegido como el mejor compañero de Crónica”, manifestó.

