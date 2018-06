YouTube viral: niña de 13 años sorprendió al jurado de America's Got Talent con esta presentación alucinante

Con tan solo 13 años, la niña Courtney Hadwin sorprendió a los miembros del jurado del programa America's Got Talent (y a miles de usuarios de YouTube) tras interpretar el tema 'Hard to Handle' de Otis Redding. La performance de la menor fue aplaudida de pie por el público del espacio de talentos.



"¡Caray Courtney!", manifestó el temido Simon Cowell, uno de los jurados más conocidos de America's Got Talent. Las buenas críticas fueron seguidas algo nadie esperó.

Howie Mandel, uno de los compañeros de Cowell en America's Got Talent, presionó el anhelado botón dorado, el cual catapulta al participante a la final. "Lo único que puedo hacer por ti jovencita es darte mi botón dorado", dijo.



"Estoy muy feliz y no puedo estar más agradecida", colocó la joven en su cuenta de Twitter luego de su extraordinario paso por America's Got Talent, el cual promete ser uno de los virales más conocidos de YouTube de este año.