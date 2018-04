YouTube Viral: Aseguran que Mark Zuckerberg es un 'esclavo Illuminati' y estas serían las pruebas [VIDEO]

Un nuevo video viral de YouTube tiene en la mira al creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Según el autor del video, Zuckerberg, lejos de ser el magnate de las redes sociales, sería un simple esclavo de los Illuminati.

¿Cómo así? Pues el autor del video viral de YouTube se basó en la última presentación de Mark Zuckerberg en el congreso de Estados Unidos.

Ahí, el video viral de YouTube explica que Mark Zuckerberg tuvo una serie de expresiones y actitudes que demostrarían que no se sentía cómodo ni parecía muy 'humano'.

Según el autor del video viral de YouTube, cada vez que Mark Zuckerberg se detenía para tomar agua, lo hacía en una manera automática, comparándolo con un robot más que a una reacción humana.

Además, de acuerdo a lo mencionado en el video viral de YouTube, Mark Zuckerberg tuvo algunas reacciones 'poco humanas' como las risas que rápidamente cambiaban a expresiones de seriedad o la forma en la que respondía las preguntas.

Senator Makes Mark Zuckerberg SPEECHLESS and UNCOMFORTABLE After Asking Him A Private Question!