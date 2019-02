Gato 'enloquece' a miles por su particular forma de comer

En YouTube suelen aparecer videos que impactan por su contenido, como es el caso de este clip protagonizado por un gato que 'enloquece' a miles por su particular forma de comer. La escena fue grabada en Taiwán.

Según la publicación de YouTube, el pequeño felino siempre tiene mucha hambre, al punto de que al terminar su plato, de inmediato busca el de su compañero para seguir comiendo, sin importarle en qué posición lo tenga que hacer.

Precisamente, en el clip viral de YouTube, se ve cómo el gato, estando encima de la cama de una habitación de la vivienda, decidió ponerse al filo de la misma para luego estirarse lo suficiente con tal de llegar hacia la mesa que se encontraba a unos centímetros y así comer lo que estaba servido en un pequeño tazón, y que curiosamente no era para él.

La persona que estaba presente, lejos de frenar su accionar, decidió grabar lo que pasaba. El animal, según el video difundido en YouTube, nunca optó por bajar de la cama para poder ingerir los alimentos sin tener la necesidad de estirar su cuerpo, hecho que de inmediato llamó la atención de los usuarios.

Precisamente, los cibernautas de la red social, sostuvieron que tal vez el gato se emociona tanto al oler comida que no se da cuenta de todo lo que termina haciendo con tal de ingerirla rápido. Otros, a su vez, indicaron que el animal está “muy mal acostumbrado” y que deberían enseñarle a no tocar lo que no le corresponde.

El clip viral de YouTube, debido a todo lo que muestra, dio la vuelta al mundo rápidamente y ya cuenta con más de 22 mil reproducciones.



