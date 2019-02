Gato llama la atención al 'querer' privacidad cuando está en la bañera

Un gato ha dejado totalmente sorprendidos a los usuarios de YouTube al aparecer en un video viral que muestra el preciso momento en que ‘quiere’ privacidad cuando está en la bañera de una casa ubicada en Wisconsin, Estados Unidos (USA).

No, no se trata de una broma. De acuerdo a las imágenes difundidas en YouTube, el curioso felino llamado Leonard había ingresado al baño de la vivienda cuando su dueño estaba presente. Él, al no saber por qué el animal había hecho eso, decidió entrar también.

En esa habitación de la casa, el hombre se percató que el gato fue directamente a la bañera y aprovechó que estaba la cortina cerrada para que nadie vea lo que estaba haciendo.

Según el clip viral de YouTube, él tuvo curiosidad por saber lo que hacía el pequeño felino y por eso se animó a abrir la cortina. En ese instante, apareció el gato con una actitud no habitual, pues ‘quería’ privacidad y por eso no dudó en agarrar la tela con una de sus patas para cubrir todo, como estaba al principio.

Los usuarios de la plataforma quedaron boquiabiertos al ver el accionar del gato, cuestionándose qué es lo que hacía en la bañera que era “tan privado para que ni su dueño pudiera enterarse”, tal y como se aprecia en la grabación publicada en YouTube.

Si bien es una pregunta cuya respuesta no podremos averiguar, lo concreto es que el clip no deja de acumular reacciones en YouTube y ya es todo un viral con una gran cantidad de reproducciones.



