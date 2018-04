Un nuevo video viral de YouTube ha dado la vuelta al mundo debido al terrible suceso que informa. Una mujer fue abatida por su exnovio, quien transmitió todo a través de la opción de Facebook Live (que muestra videos en vivo en esa red social).



Rannita Williams, de tan solo 27 años, se convirtió trágicamente en la protagonista del video viral de YouTube. Ella usó su celular para grabar un video en vivo a las 11 de la mañana del jueves, mientras mantenía una discusión con su exnovio, Johnathan Robinson.

El tiroteo, registrado en el video viral de YouTube, ocurrió en la casa de la víctima, en Shreveport, Louisiana. Ahí, la expareja de la mujer, de 36 años, la obligó a disculparse por algo ocurrido entre ellos, a través del video en vivo.

Rannita Williams Fb Live / This Shouldn't Be A First Degree Charge