Una mujer se viralizó en Twitter tras ser encarada por un hombre en un cine debido a que estaba tosiendo sin utilizar la mascarilla, en plena pandemia por la COVID-19. En el video, que fue compartido por la cuenta Los Supercívicos de México, se observa que debido a la situación se generó una pelea.

“Usa tu cubreboca”, es lo que se le escucha decir a la persona que comienza a grabar el video a lo que la mujer responde: “¿Te calmas? Si me lo pides por favor me lo voy a poner”. Sin embargo, el hombre insiste y la califica de inconsciente por toser en un lugar público como el cine.

Se desata pelea por mujer que tose en el cine sin mascarilla

Aunque se mostró recia en un inicio, la mujer saca su mascarilla, pero en ese preciso momento el hombre que estaba junto a ella se levanta de su silla y encara a la persona que está grabando, lanzando insultos en inglés. “Me importa una mier**”, es lo que se le escucha gritar.

La mujer rápidamente se levanta y trata de mediar entre ambos, evitando que se convierta en una pelea física. “ ¿Tanto pedo por esto? (…) Si no quieres contagiarte, no salgas. No estoy enferma ”, señala.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los protagonistas del video viral de Twitter. Mientras que en redes sociales existen opiniones divididas por el hecho, ya que algunos usuarios cuestionan el accionar de la persona que realizó la grabación.

