Un video viral de YouTube ha causado revuelo en la red social porque se ve claramente cómo un perro demuestra con sus acciones que es un buen ayudante para su dueño. La escena fue registrada en Arizona, Estados Unidos (USA).

De acuerdo al video viral compartido en YouTube, el hombre había llegado a casa después de una jornada laboral y estaba siendo recibido por su can, quien sabía de las cosas que siempre trae del trabajo.

Es por eso que inmediatamente el perro de raza golden retriever fue hacia la puerta de la camioneta para ayudarle a bajar unas mochilas y llevarlas hasta el garaje sujetándolas con su boca, tal y como se ve en el video viral de YouTube.

Al can no le importaba tener que ir y regresar en varias oportunidades hasta que todas las cosas de su amo ya no estén en la camioneta.

Diversos usuarios, al ver el video viral de YouTube, quedaron fascinados con el accionar del perro. Muchos de ellos resaltaron que el animal demostró ser un “buen ayudante” para su dueño.

El video viral de YouTube ya cuenta con más de 15 mil reproducciones. Aquí te dejamos el clip publicado en la red social para que lo aprecies.



