YouTube viral: PPK se despide del Ejecutivo a ritmo de la Caro Band en clip que le pone picardía a la crisis

La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski no solo dejó una serie de reacciones entre políticos y artistas de Chollywood, sino también memes y varios virales que se robaron el corazón de los usuarios. Uno de ellos fue un clip de YouTube, el cual le pone picardía a la despedida de PPK.



Tomando como base unas tomas hechas de PPK saliendo de Palacio de Gobierno, alguien colocó la canción 'Amor de etiqueta' de la Caro Band como fondo y la magia se hizo realidad. "Acabo de renunciar a algo que pensaba que me iba a durar", se escucha al inicio del video de YouTube.



Con más de un millar de visualizaciones en la plataforma de videos, el material se perfila como uno de los virales de 2018. Hay que mencionar que el clip no solo está presente en YouTube, sino que también en distintos grupos de Facebook.



PPK anunció su renuncia al cargo de presidente de la República vía mensaje a la Nación, el cual fue lanzado la tarde del miércoles. La caída de su gestión se dio luego de la revelación de los llamados 'kenjivideos'.