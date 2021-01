La pareja de youtubers e influencers ecuatorianos Anthony Lencina, más conocido como Anthony Swag, y Mayra Arizaga, también conocida como Mayita, quienes acumulan mas de 10 millones de seguidores se han envuelto en un gran escándalo después que se viralizara la infidelidad de la joven.

Mayra Arizaga viajó a Estados Unidos por trabajo. Allí conoció al influencer peruano Rey Ezequiel con quien aparece besándose en varios videos que se han difundido y viralizado en YouTube. Estas imágenes llegaron a su pareja que provocó que terminaran la relación.

“He recibido como 500 mensajes y, nada chicos, todo bien. Sólo digo que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida. Son decisiones de cada uno y que les van a marcar por siempre. Yo he tomado malas decisiones en mi vida y me han pasado factura, y las personas tienen derecho a tomar cualquier decisión. Bendiciones para todos y por favor no me sigan mandando mensajes”, dijo Anthony Swag.

Después de este episodio, Mayita Arizaga cerró su cuenta de Instagram- o han denunciado la cuenta - y el joven influencer anunció en un video donde aparece llorando que se retira de las redes sociales, aunque su cuenta sigue activa.

“Tengo ya 7 años haciendo videos, fue lo mejor que me pasó en la vida, soy una persona que ha cometido muchos errores he fallado y otras veces simplemente mal interpretaban lo que yo hacía, y el día de ayer todos esos errores me pasaron factura, hoy quiero decirles que me alejo de este medio, quizás mis seguidores no se merecen que haga esto, pero yo si, como digo cometí muchos errores pero ahora estaba tratando de centrarme y construir algo bonito en mi vida, pero todo se fue a la mierda, les agradezco mucho por todo su cariño y apoyo en todo mi tiempo como creador de contenido, sé que muchos me odian otros me quieren es normal, igual a quien sea les agradezco por siempre..!! Los llevo en el corazón”, concluyó Anthony Swag.

Por su parte, Rey Ezequiel, quien aparece en el video besando a Mayra Arizaga, indicó que se debe conocer las dos versiones y no se puede quedar con la que se ha difundido.

“No hay que juzgar algo que no saben, la moneda siempre tiene dos lados y tienen que esperar la otra parte, no hagan comentarios ofensivos si no saben qué pasó o deducir algo que, supuestamente, pasó cuando no pasó nada”, comentó el peruano

Hasta el momento Mayra Arizaga no se ha pronunciado y se ha desaparecido de las redes sociales.