Anthony Swagg reaparece llorando y rompe su silencio tras infidelidad de Mayita Arizaga

Eran inseparables, pero ahora no se pueden ni ver. Mayita Arizaga y Anthony Lencina, más conocido como ‘Anthony Swagg’, al parecer terminaron con su relación luego de que se viralizara un video en el que la youtuber le es infiel con otro sujeto. La pareja más popular de YouTube en Ecuador se volvió tendencia por lo sucedido.

Resulta que Mayita Arizaga aparece en un video del influencer Rey Ezequiel, dándole un beso a un supuesto amigo, mientras que Anthony Swagg, días antes, le había regalado una camioneta a su esposa.

Ni los regalos del youtuber fueron suficientes para que Mayita respetara su sólida relación, que los convertía en la pareja más reconocida de las redes en Ecuador. El hecho se volvió tendencia en redes sociales.

Después del escándalo, Anthony Swagg publicó un video en el que aparecía llorando y señaló que “que todos cometen errores y qué se siente totalmente mal”. Además, precisó que se alejará de las redes sociales.

“Tengo ya 7 años haciendo videos, fue lo mejor que me pasó en la vida, soy una persona que ha cometido muchos errores he fallado y otras veces simplemente mal interpretaban lo que yo hacía, y el día de ayer todos esos errores me pasaron factura, hoy quiero decirles que me alejo de este medio, quizás mis seguidores no se merecen que haga esto, pero yo si, como digo cometí muchos errores pero ahora estaba tratando de centrarme y construir algo bonito en mi vida, pero todo se fue a la mierda, les agradezco mucho por todo su cariño y apoyo en todo mi tiempo como creador de contenido, sé que muchos me odian otros me quieren es normal, igual a quien sea les agradezco por siempre..!! Los llevo en el corazón 💖”, escribió.