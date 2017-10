Este martes se juega la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Diez países se juegan su pase al Mundial y muchos dependen de la derrota o victoria del otro creando alianzas históricas: como la hermandad que se ha formado entre Argentina y Brasil. Un video viral de YouTube lo demuestra.

Los argentinos necesitan que la selección canarinha derrote a los mapaches en el próximo Brasil vs. Chile para que puedan entrar entre las cuatro plazas fijas o el repechaje. Por ello, olvidarán sus rivalidades y alentarán como si se tratara de su propio país. En el mencionado video viral de YouTube, por ejemplo, se ve cómo los hinchas gauchos se aprenden el himno nacional brasilero.

Preocupados, los argentinos se enfrentan a dos partidos este martes 10 de octubre. El ya conocido Ecuador vs. Argentina y el de su nuevo hermano Brasil vs. Chile. Brasil ya está clasificada al Mundial Rusia 2018, por lo que la derrota ante Chile no le afectaría, pero a los argentinos sí, es por eso que en el video de YouTube se les ve cantando en portugués.

Esa rivalidad de ambos países sudamericanos se olvida durante una hora y media. Sin embargo, el ego de algunos argentinos no lo acepta. “Ni que dependiéramos de ellos. Con ganar nos alcanza. Si no ganamos, el resto es historia. Qué raro creyéndose siempre el ombligo del mundo los brasileros”, dice el comentario de una usuaria de YouTube.

“¿Argentino, decime qué se siente tener que hinchar por Brasil? Jajaja”, se lee en otro comentario del video viral de YouTube. Otros lo han tomado con humor y esperan que ambas selecciones ganen.

En la cuenta de Twitter de SporTV, se lee “Juntos até nos momentos mais difíceis. #SomosTodosHermanos

Brasil x Chile, às 20:30 ao vivo no SporTV #EliminatoriasNoSporTV #NossaSelecao”



Si Argentina gana a Ecuador en la última fecha de Eliminatorias podría asegurarse un puesto para el repechaje ante Nueva Zelanda. Pero mientras Lionel Messi y compañía no cambien de actitud y muestren una identidad como equipo es muy difícil que puedan sacar adelante un partido tan complicado como el que van a tener en Quito. De seguir la situación así, los gauchos podrían ir despidiéndose del mundial.