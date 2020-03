La youtuber Ariana Bolo Arce contró terrible drama que vive en México tras quedarse varada por el cierre de fronteras que decretó el Estado peruano ante la emergencia del coronavirus. Pese a que es nacionalizada peruana, las autoridades le informaron que no podía abordar el vuelo humanitario de regreso al país.

En un video que publicó en su canal de YouTube, Ariana Bolo Arce indicó que -junto a su madre, abuela y hermano-están ahora con un futuro incierto en el país azteca.

Apenas se enteró que podía retornar al Perú con un vuelo humanitario, la youtuber se dirigió al Consulado de Perú en México, sin embargo, allí le informaron que no podía ser beneficiada con esta modalidad dado que ella nació en Ecuador, a pesar de tener la nacionalización peruana. la misma suerte corrieron su abuela y madre.

“Hay peruanos que no tiene para pagarse el hospedaje ni para la comida. Me dijeron que no soy nacida en Perú y por eso no puedo abordar ese avión. Mi mamá vive en Perú hace 40 años, pero no nos consideran una peruana más por no haber nacido ahí”, cuenta Ariana Bolo Arce en su video.

Las imágenes que colgó en su canal ya superan las 200 mil reproducciones en YouTube y según cuenta espera tener una respuesta positiva de las autoridades dado que se encuentra lejos de su país.