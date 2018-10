Las redes sociales explotaron tras la divulgación de un polémico video en el que el popular youtuber "Benjadoes" aparece manipulando un gatito para luego hacer creer a todos que lanza al pequeño animal contra la pared.

El video muestra a Benjadoes con un gatito color plomo al que coje del lomo y luego lo suelta de una manera tosca. Al desaparecer al animal de la toma de la camara, el youtuber coje un pedazo de tela y lo lanza contra una pared.

Pese a que no es el animal el que impacta contra el cemento, los usuarios en redes sociales han salido a calificar al youtuber como un personaje que fomenta la violencia y maltrato animal.

El video ya circula en Facebook y YouTube y cuenta con miles de comentarios que reprueban la conducta de " Benjadoes", quien no es la primera vez que causa polémica por sus contenidos.

El año pasado, el canal de YouTube “ Benjadoes”, se ha publicado el video “Técnicas de violación - en el extranjero vs en el Perú”, el cual intenta hacer una parodia sobre una de las situaciones más críticas y penosas de todo el país.

Pese a esto, Benajdoes ha dicho que no se arrepiente de su actitud y que no pedirá disculpas pues considera que su actitud no fomenta la violencia animal. A su estilo, el 'influencer' continua mofándose de lo sucedido.