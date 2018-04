Caeli dejó atrás la filtración de su video íntimo y cuelga estas fotos 'hot' en Instagram

La youtuber Caeli, quien estuvo en el ojo de la tormenta por la filtración de un video íntimo, disfrutó de un fin de semana en Coachella con unos trajes ‘hot’ que colgó en su cuenta de Instagram.



Coachella es un evento musical donde la moda no es ajena y la youtuber Caeli estuvo a la altura como se aprecia en las fotos que colgó en su cuenta de Instagram.



Uno de los atuendos de Caeli consistió en un short y un top blanco, adornado con mariposas, con una botas color caqui.



En el tercer día de Coachella, la youtuber Caeli lució un conjunto negro de short y top, con zapatillas en color blanco, así como una bolsa morada.



"¡A festejar la vida! ¡A sonreírle al mundo y aún más a los comentarios malos!!Dale una sonrisa al mundo y el no tendrá más que devolverte una igual. Los amo mis bebes gracias por estar conmigo siempre. Mi familia para toda la vida...USTEDES", escribió Caeli en su cuenta de Instagram.



Gracias a estas fotos en Instagram la youtuber logró tener más de 600 mil me gusta y cientos de comentarios, dejando atrás la filtración de su video íntimo.



Caeli, quien es una de las youtubers más conocidas en México, sufrió la filtración de un video íntimo luego que la aerolínea Ryanair perdiera la maleta de la joven donde estaban sus pertenencias, entre ellas, su celular.



Patricia Caeli Santa Olalla, más conocida como la youtuber Caeli, no se mostró consternada por este hecho, aunque la grabación es de hace seis años, ha escandalizado a sus fans que siempre le muestran su apoyo



