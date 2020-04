Durante esta etapa de aislamiento social decretada por los gobiernos de varios países del mundo para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), millones de personas pasan sus días en sus casas aprovechando este “tiempo fuera” de la mejor manera posible. Tal es el caso de una pareja de ancianos en Estados Unidos que se convirtió en la más reciente sensación viral en YouTube con su parodia de un conocido tema del famoso dúo Simon & Garfunkel.

Clair y Mel Vatz, de la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, usó como base la canción ‘Homeward Bound’, lanzada en 1966 por Simon & Garfunkel, haciendo jocosas modificaciones a la letra para acomodarlo a la situación actual que se vive tanto en su país como en el extranjero, donde la pandemia ha infectado y cobrado la vida de numerosas víctimas en sitios como Italia, España, entre otros.

“Intento trabajar desde mi PC / Pero el refrigerador me llama / Como unos bocadillos / Enciendo la TV / Sin Netflix, ¿cómo sería la vida?”, dice una de las estrofas de la hilarante composición musical de esta pareja, que se convirtió en un éxito viral en YouTube casi de inmediato y que busca robar una sonrisa a otras personas que como ellos cumplen la cuarentena en sus hogares durante estos tiempos difíciles.

Los comentarios en YouTube y las redes sociales no se hicieron esperar. “¡¡Los adoro mucho a ambos!! ¡Esta es la cosa más brillante desde que todo esto comenzó! ¡¡Gracias!!”, “Santo cielo, me encantó muchísimo, esto es genial. Gracias”, “Nos han hecho sentir que no somos los únicos adultos mayores con un gran sentido de esperanza. ¡Sobreviviremos a esto! ¡Gracias por alegrarnos el día!”, fueron algunos de las palabras que les dedicaron.

Claire, una patóloga del habla y el lenguaje, y Mel, abogado de profesión, grabaron el video que está dando que hablar en YouTube mientras tocaban la canción en su piano. En una entrevista con la emisora WGN Radio de Chicago, Mel dijo que tanto a él como a su pareja les gusta escribir “parodias tontas de canciones” para su familia y amigos. “Esta parece que tuvo éxito. Créanme, estamos muy sorprendidos”, agregó.

Si quieren cantar junto a los protagonistas de este divertido video viral de YouTube, aquí te compartimos la letra y el video de la canción original:

“We’re All Home Bound: The CoronaVirus Song”

Una parodia de ‘Homeward Bound’ Simon & Garfunkel por Claire y Mel Vatz

I’m sitting here in isolation, waiting for a vaccination

Stock market’s down, the stores are closed

Retirement plans are surely hosed

Toilet paper’s running low, it’s a good thing I don’t have to go ...





We’re all homebound

How long will we

Still be homebound





Home, keeping social distance

Home, without friends’ assistance

Home, the government’s insistence

Stuck in our houses





I’m getting used to sleeping late

Should clean the house, but it can wait

I try to work from my PC

But soon, the fridge is calling me

I eat some snacks, turn on TV

Without Netflix, what would life be?





We’re all homebound

How long will we

Still be homebound





Home, ‘til the virus dies out

Home, ‘til the groceries run out

Home, ‘til the wine’s all drunk

We’re stuck in our houses





So please, just stay in your own space

Don’t shave so you don’t touch your face

Wash your hands until they’re raw

For 20 seconds, that’s the law

The curve will flatten, we’ll have seen

The ending to COVID-19





We’re all homebound

How long will we

Still be homebound





Home ‘til the virus dies out

Home ‘til the groceries run out

Home ‘til the wine’s all drunk

And we have defeated

Coronavirus

