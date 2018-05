El fanatismo por 'Dragon Ball Super' no tiene cuando terminar y la siguiente pareja lo demuestra. El video tiene miles de reproducciones en YouTube y es uno de los videos virales más vistos de este fin de semana.



El video fue grabado en España y muestra el preciso instante de un novio llega a la recepción en nada más y nada menos que la nube voladora de Gokú, personaje principal de 'Dragon Ball Super'. El video tiene miles de reproducciones y los más insólitos comentarios.



"Es demasiado alucinante", "Si yo llego a mi matrimonio de esa manera mi esposa me mata", "¡Qué ídolo que es!", es puede leer sobre el insólito video de matrimonio relacionado con 'Dragon Ball Super'.



Como se recuerda, lo fanáticos de 'Dragon Ball Super' se pueden contar por miles en el mundo entero y no es para menos. 'Dragon Ball Super' es de los animes más vistos en el mundo entero y los fanáticos se pueden contar por miles de miles en todo el planeta.



Como se recuerda, 'Dragon Ball Super' llegó a su fin hace más de un mes pero lo fanáticos de 'Dragon Ball Super' están a la espera por más aventura de Gokú y sus amigos. Mira el insólito video que se transformó en viral en YouTube.

Dragon Ball Super