Facebook: "La secta de la KK" ya se cobró una vida y causa temor en las redes sociales [VIDEO y FOTOS]

Facebook llegó a la vida de todos los usuarios del mundo para cambiarla por completo. En la famosa red social se puede encontrar miles de personas y poder compartir distintas experiencias. Pero es "La secta de la KK" el grupo de Facebok que viene causando gran polémica en el mundo entero. Acá la historia.



La "cascada"



No existe la fórmula mágica para poder curarse de algún mal y estar bien mágicamente. Pero la usuaria de Facebook identificada como Jillian Mai Thi Epperly indicó tiene la cura para casi todos lo males.



Mai y su batido "milagroso" viene causando gran polémica en Facebook y en todo el mundo. Jillian Mai indica que la mezcla de de col, sal, agua y fermentada naturalmente causará una diarrea (cascada) en terminó de Mai y que podrá terminar con todos los males de las personas.



La "empresaria" indica en Facebook que la mezcla puede curar la homosexualidad, el síndrome de Down y otros "males" del cuerpo humano. Mai indica que tanto como la homosexualidad y el Síndrome de Down son causadas por un parásito alojado en el estómago de las personas.



La tragedia



La información indica que esta pócima está muy lejos de ser milagrosa tras la muerte de un hombre de 55 años en Estados Unidos. El sujeto padecía cáncer de páncreas y, como una medida desesperada, decidió probar la bebida de Mai. El hombre falleció y la toda la comunidad de Facebook explotó en críticas hacia su creadora.



Lo más insólito es que Facebook no cerró la el grupo de Mai y su jugo milagroso porque dice que no viola ninguna regla de Facebook. Mai también indica que el líquido podría hacer crecer miembros y órganos entre otros "milagros".



El caso viene causando gran polémica en Facebook y las acusaciones de estafa se pueden contar por miles. Lo más increíble es que Mai continúa con su negocio y nadie las autoridades no pueden hacer nada.