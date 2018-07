En un video de Facebook sucedió algo increíble: una alumna de la promoción 808 de la carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México, se gastó el dinero para la fiesta de promoción de sus compañeros por lo que se quedaron sin celebrar.



La alumna, quien fue identificada como Diana en las imágenes de Facebook , nunca realizó la cancelación de todos los implementos para la fiesta de graduación.



Para colmo del descaro, Diana llegó el mismo día, horas antes de la fiesta de graduación-por supuesto, sin su vestido-para avisar, según ella, que le habían clonado sus tarjetas y por ello no pudo pagar como se aprecia en las imágenes de Facebook.



Pero luego se descubrió que la estudiante gastó el dinero en comer en restaurante lujosos, masajes exclusivos u hoteles cinco estrellas que ella publicó en su cuenta de Facebook.



Los avergonzados padres tras enterarse lo que hizo su hija, obligaron a la estudiante a dar la cara ante todos sus compañeros para que les diga la verdad. El video se viralizó en Facebook.



Estudiante se gastó todo el dinero de la fiesta de graduación de sus compañeros. (Video: Facebook)

La ira de sus compañeros-que se puede apreciar en las imágenes de Facebook - hizo que reclamaran a Diana, indicándole que no era justo lo que hizo, y al menos le hubieran avisado un día antes de lo ocurrido para no gastar en peinado y maquillaje.



Tal como se aprecia en el video de Facebook, todos los compañeros de Diana estaban preparados para ir a celebrar su graduación, por lo que no podían creerlo.



Ahora la joven deberá pagar y devolver un monto por un total de 400 mil pesos (cerca de 21 mil dólares) que incluyen los gastos de fiesta, el daño moral e indemnización a todos sus compañeros, dinero que debe cubrir en una semana, pues sino se ganará una demanda como se aprecia en el video de Facebook.



Algunas empresas de catering y salones se enteraron de lo sucedido al ver las imágenes que se viralizaron en Facebook, y colaboraron para que los estudiantes al final tuvieran su fiesta de graduación. Por supuesto, a Diana ni le timbraron el teléfono para avisarle.

