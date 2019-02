Facebook viral: Perrito se resiste a ser abandonado por cruel sujeto, que lo deja en la calle y se va en su carro

Los tristes momentos cuando un perrito intenta por todos los medios que su amo no lo abandone, fue registrado en video y compartido en Facebook, donde rápidamente se volvió viral. El can trata de subir al carro del sujeto, pero este lo saca del vehículo y emprende su rápida marcha, abandonando al can en la calle, en los Estados Unidos.



El hecho ocurrió en la comunidad de Bakersfield, en el estado de California y fue registrado por un usuario de Facebook identificado como Stephen Sage Silver.



En las imágenes se ve como el perro intenta por todos los medios de estar junto a su amo, incluso intenta subir al carro, pero este lo saca de malas maneras.

Compartidas las imágenes, cientos de usuarios repudiaron la cruel acción de este sujeto y no dudaron en expresar su indignación contra esta persona.



Pero eso no fue todo, el propio Stephen afirmó que el sujeto habría estado golpeando al perro y gritando que no era su mascota.

Por fortuna el perro fue llevado al Departamento de Servicios para Animales del Condado de Kern, donde la acogieron bajo la protección de las autoridades.



En tanto, 23ABV News identificó al sujeto como Danny Powell, quien les aseguró que no el perro no era suyo y que solo le había dado comida. Las crueles imágenes de inmediato se volvieron virales en las redes sociales.