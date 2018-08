Un taiwanés se salvó milagrosamente de morir aplastado por un camión mezclador de concreto que volcó a pocos centímetros de él en una calle de la ciudad de Taipéi, Taiwán. El increíble hecho quedó registrado en video y se volvió viral en Facebook.



Las cámaras de vigilancia captaron el preciso momento en el que el vehículo pierde el control y se estrella contra unas motos estacionadas, donde se encontraba el hombre, que resultó ileso tras el aparatoso accidente que se ha convertido en viral en Facebook.

"Se salvó por muy poco de morir"; "Cuando no te toca, no te toca"; "Realmente es afortunado"; "No era su día, así de sencillo"; "Pese a lo aparatoso no resultó ni herido", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video viral de Facebook.



El video viral fue compartido a través de Facebook hoy y en apenas horas ya acumula más de 6.000 reproducciones. Además, el breve clip cuenta con más de 200 reacciones, varios comentarios y ha sido compartido por los internautas en varios ocasiones.