El actor Jason Momoa, quien se hizo conocido por su papel de Khal Drogo en la serie Game of Thrones, se ha mostrado arrepentido del comentario que realizó en el 2011 durante una conferencia junto al elenco de la serie. Seis años después, las críticas han regresado y con más fuerza, por lo que el actor ha pedido disculpas.

El comentario realizado por Jason Momoa ha vuelto a ser viral en medio de las denuncias de acoso sexual al productor Harvey Weinstein, quien esta tarde de sábado ha sido expulsado de la academia de cine. Una usuaria de Twitter recordó que en el 2011, el ‘Khal Drogo’ bromeó sobre las violaciones de las mujeres durante el Comic-Con.

“En lo que se refiere a la ciencia ficción y a la fantasía, me encanta ese género porque hay muchas cosas que puedes hacer como arrancar la lengua de alguien de su garganta y salirte con la tuya y violar a hermosas mujeres. Y eso me encanta, ¿sabes a lo que me refiero?”, dijo en el conversatorio despertando la risa de la audiencia y la sonrisa incómoda de sus compañeros.

Las consecuencias aparecieron seis años después. Jason Momoa ha sido criticado incluso por sus fans. El actor ha recibido tantos comentarios que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“He amanecido en Australia con las reacciones más que justificadas de muchas personas por una desagradable broma que hice hace años en el Hall H de la que estoy arrepentido. Aún estoy muy decepcionado conmigo mismo por la insensibilidad de mis observaciones de aquel día. Sé que ahora mi disculpa sincera no hará que esas palabras hirientes se vayan", dice la primera parte del mensaje de Jason Momoa.



El actor de Aquaman parece haber recapacitado sobre su comentario y no se justifica, al menos. Por el contrario, se muestra arrepentido.



"La violación y el abuso sexual pueden sucederle a cualquiera y he visto de primera mano el doloroso tormento a través de los miembros de mi propia familia y amigos. Hice un comentario de muy mal gusto. Es inaceptable y sinceramente pido disculpas con todo mi corazón por las palabras que dije. Mis disculpas, Jason”, escribió quien interpretó a Khal Drogo y Aquaman.

Una publicación compartida de Jason Momoa (@prideofgypsies) el 12 de Oct de 2017

A pesar de que el actor Jason Momoa ha pedido disculpas, otras personas continúan pensando de que el comentario no es de mal gusto y se trata de una simple broma.