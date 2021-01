A través de un video de YouTube, Mayra Arizaga rompió su silencio y se pronunció acerca del video donde presuntamente le es infiel a Anthony Swag. Al respecto, la influencer conocida como ‘Mayita’ indicó que su relación había finalizado hace un mes.

Mayra Arizaga, la influencer ecuatoriana, se volvió en tendencia durante los primeros días de enero debido a un video donde aparece besando a un chico que no es su pareja.

Semanas atrás, Mayra Arizaga viajó a Estados Unidos por trabajo. Allí conoció al influencer peruano Rey Ezequiel con quien aparece besándose en varios videos que se han difundido y viralizado en YouTube.

Muchos la acusaron de haberle sido infiel a Anthony Swag, pero ella aclara que ya estaban separados y que es injusto que la tilden de infiel en redes sociales.

“Cuando pasó el video que se filtró, muchos de ustedes me tildaron de mala mujer, de mal agradecida, de infiel, de todo me dijeron, pero lo que no sabían era de que hace un mes mi relación se había terminado porque habíamos tenido muchos problemas y decidimos cada uno tomar su tiempo, tener su espacio. Por eso se dieron cuenta que yo pasé fin de año en Estados Unidos, Anthony lo pasó acá”, dijo en el video.