'Misias pero viajeras': "Dejamos nuestros trabajos para ir por nuestro sueño" | ENTREVISTA

Tienen solo 26 años y se dedican a lo que muchos quisieran: viajar por el solo gusto de hacerlo. Y es que para Daniela Cabrera, de San Juan de Miraflores, y Fátima Sotomayor, de Lurín, conocer el mundo, con poco presupuesto, es una consigna y cada experiencia la dejan registrada en su blog ‘Misias pero Viajeras’.

​

En esta entrevista, nos cuentan cómo dejaron sus respectivos trabajos para convertirse en compañeras de aventuras y socias.

¿Hace cuánto se conocen?

Daniela: Hace cuatro años y medio. Fue en una discoteca. La clásica donde haces amigas en la fiesta y juran verse por siempre. Nosotras sí lo hicimos (risas).



Fátima: No teníamos ningún amigo en común. Yo soy administradora y Daniela es comunicadora. Por eso,nunca le digan no a una fiesta, puede ser su futuro (risas).



Y, ¿en qué momento nace ‘Misias pero Viajeras’?

​Daniela: Nos dimos cuenta de que queríamos empezar a viajar, pero la mayoría de nuestros amigos decían que sí, pero nunca iban. Así que decidimos irnos a Piura y gastamos menos de lo que pensamos, porque todo lo hicimos por nuestra cuenta y comíamos en el mercado.



Fátima: Decidimos que seguiríamos viajando de esa forma. Lo hicimos hasta 10 veces al año, partiendo nuestras vacaciones. Nuestros amigos nos dijeron que habíamos logrado lo que muchos querían y que deberíamos abrir nuestra página.

Misias, pero viajeras. 'Misias pero viajeras' cuentan con más de 274 mil en YouTube.



Entonces, sus amigos las motivaron...

​Daniela: Sí, como siempre le pasábamos memes de nuestros viajes, fueron ellos los que nos dijeron que deberíamos compartir todos nuestros tips.



Fátima: Incluso, llegar al nombre no fue complicado. Un día estábamos ‘gorreando’ Internet y nos preguntamos “¿qué somos?” y nos respondimos “misias” y “¿qué hacemos?”, “viajar”. Entonces, dijimos somos ‘misias pero viajeras’ y así nació todo. Luego creamos nuestra cuenta de YouTube e Instagram.



¿Cuántos suscriptores tienen ahora?

Daniela: Todo empezó en diciembre del 2016 y ahora somos más de 274 mil en YouTube, 328 mil en Facebook y más de 187 mil en Instagram.



Y, ¿cuándo deciden dejar sus trabajos?

Daniela: La página se volvió más demandante que nuestros trabajos. Los seguidores nos pedían videos, memes y respuesta a sus comentarios.



Fátima: A los 3 meses que abrimos nuestro canal de YouTube, dejamos el trabajo para dedicarnos por completo a nuestras páginas. Con nuestros ahorros, compramos equipos fotográficos y empezamos a viajar para generar contenido.



¿Fue difícil?

Fátima: Fue horrible porque nuestros papás no entendían. Es más, me prohibieron decirle a mi familia que había renunciado.



Daniela: A esa etapa la llamo ‘La rosa de Guadalupe’, todo el día era llanto y llanto.



¿Qué hicieron?

Daniela: Evalué que a los 24 años no teníamos hijos, no pagábamos alquiler y lo único que pagábamos era el celular. Le dije a Fátima que nunca más íbamos a estar en esa situación en donde no tenemos nada que perder y decidimos ir por nuestro sueño. Ahora nuestro trabajo es viajar.

Misias, pero viajeras Su principal fuente de ingreso son las visitas que tienen en YouTube.

Y, ¿cómo han logrado rentabilizar todo lo que hacen?

Fátima: Nuestra principal fuente de ingreso son las visitas que hacen los suscriptores a nuestros videos de YouTube, además, tenemos auspiciadores. Pero, la lucha es constante.



Daniela: También estamos en cursos de realización audiovisual y nosotras pagamos nuestros viajes. Además, tenemos un negocio de prendas que se llama ‘La tiendita misia’.



¿Alguna vez han sentido miedo al viajar solas?

Fátima: La primera vez, sí. Pero siempre tomamos medidas. Averiguamos que el lugar en donde nos vamos a quedar sea seguro, no tomamos colectivos y siempre usamos la opción de ‘ubicación en tiempo real’ desde nuestros teléfonos celulares.



¿Qué lugar han conocido que jamás se imaginaron?

Fátima: Rusia.

Daniela: Ver un partido de Perú, en un Mundial, fue extraordinario.



¿Qué mensaje le darían a los jóvenes que quieren dedicarse a ser ‘bloggers’?

Fátima: No es tan fácil como parece. Tienes que hacer tu preproducción, producción y posproducción. Saber de marketing, Community Management y más.



Daniela: Pero cualquier persona, si lo quiere hacer, lo hará. Y tener la libertad de manejar tus tiempos y no tener que pedir permiso para almorzar con tu mamá en el día de su cumpleaños, es algo que no tiene precio.



¿Dónde pueden ver todos sus contenidos?

En YouTube, Facebook e Instagram nos encuentran como ‘Misias pero Viajeras’.