El temido Rey de las cachetadas, el ruso Vasily Kamotsky, después de haber acabado con todos sus contendientes y propinarles derrotas hasta llegar a la humillación, finalmente cayó derrotado y de una rotunda manera. Esta vez el Rey de las cachetadas cayó noqueado ante su compatriota Vyacheslav Zezulya. El video de los sucedido se volvió viral en YouTube y otras redes sociales.

En esta ocasión, en su condición de campeón defensor; Vasily Kamotsky fue el primero en lanzar su cachetada. Lamentablemente para sus intenciones, poco efecto tuvo su golpe sobre Vyacheslav Zezulya, quien ansioso esperaba su turno.

Zezulya lanzó un tremendo botefón que terminó por noquear a Vasily Kamotsky. El llamado Rey de las cachetadas, perdió el conocimiento durante unos segundos para sorpresa de todos sus seguidores.

Pasado el susto, Vasily Kamotsky comentó que el golpe de su rival fue bueno, pero consideró que pudo haber continuado si no lo sacaban del lugar.

“Me pegó un buen golpe y me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí. Yo solo l,o golpee con el 25 % de mi fuerza”, afirmó Vasily Kamotsky

Producto del tremendo golpe, el Rey de las cachetadas tuvo que ser llevado al hospital.

Vasily Kamotsky es ganador del denominado ‘Slapping Championship’, pero esta competición correspondió a la modalidad ‘Encima del barril’. El video de la tremenda caída del ‘Rey de las cachetadas’ se vovió viral en YouTube y las redes sociales.

