Fue al médico por una infección a la vista y le hallaron cuatro abejas viviendo en sus ojos ¡INCREÍBLE!

¡Noticia insólita! En Taiwán, una joven taiwanesa vivió una de las experiencias más dolorosas luego que se le hallaron cuatro abejas alojadas dentro de sus ojos ¡Aunque usted no lo crea! La mujer no podía dormir por el dolor y decidió acudir al médico pensando que se trataba de una simple infección a la vista, pero a pesar que le dieron un tratamiento su vista seguía hinchada y no dejaba de 'llorar'. El video del caso se hizo viral en YouTube



Sin embargo, al acudir nuevamente al especialista por la misma molestia, el oftalmólogo decidió realizar otros exámenes con microscopio y grande fue su sorpresa al ver lo que tenía debajo de su párpado: cuatro abejas sudorosas vivas. Inmediatamente, empezó con la extracción y le fue sacando uno a uno los insectos.

La mujer de 29 años fue identificada solo por su apellido He no tenía el ojo hinchado, pero sí un dolor insoportable y no podía dejar de llorar, informó la cadena CTS News.



Hung Chi Ting, jefe del área de oftalmología del hospital Universitario de Fooyin, explicó que era la primera vez que veía un caso así y que al momento de la intervención pudo ver que las patas del insecto se movían en una de las cuencas de los ojos de la paciente.

Sacó una abeja viva y luego aparecieron las otras tres que también extrajo sin problema.



De acuerdo al testimonio de la paciente, las abejas sudorosas habrían ingresado a su vista durante una visita que realizó a un cementerio donde estuvo ordenando la tumba de un pariente. Sostuvo que en ese momento sintió que algo se le metía en el ojo. Pensando que era solo tierra, se lo limpió con agua y no se frotó los ojos durante el resto del día. Esa misma noche sus ojos empezaron a hincharse y experimentó un dolor punzante que la hizo llorar.



Las abejas pequeñas, conocidas como Halictidae o "abejas sudoríparas", se sienten atraídas por la transpiración humana y se encuentran en todo el mundo. No suelen ser agresivos y pican solo si se tocan