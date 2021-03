YouTube | Un hombre que iba conduciendo por una carretera de Estados Unidos fue testigo de una escena poco usual y, a su vez, majestuosa. Esta persona tomó la decisión de registrar todo lo que veía con su móvil.

El video que obtuvo muestra a siete cachorros de lobo aullando en medio de la vía. En un momento de la grabación, algunos miembros del grupo miran al humano para luego seguir en lo suyo.

Cabe mencionar que las impactantes imágenes se volvieron populares en YouTube , a pesar de estar licenciadas por el conocido portal de virales Rumble .

“Estos adorables cachorros de lobo se detuvieron junto a un vehículo estacionado en las montañas para demostrar sus habilidades aulladoras, y nos alegra que todo esté grabado en video. ¡Qué adorable!”, se indica en la descripción del clip.

Varios usuarios sostuvieron que la situación ocurrió en Colorado. Según el sitio Out There Colorado , ello no sería así porque dicho estado no tiene una manada de lobos registrada.