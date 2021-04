Video viral | YouTube | Hasta hace unos días, Ayanna Williams era conocida como la mujer con las uñas más largas del mundo. Ese singular récord fue el resultado de un esfuerzo de más de 30 años, durante los cuales pasó por numerosos percances en aras de que sus uñas crezcan cada día más.

Ahora, esta señora de Houston ( Estados Unidos ) ha comenzado una nueva etapa en su vida. No, nadie la destronó forzosamente de su trono, ella abdicó de una forma épica.

Un video publicado en YouTube por el Guinness World Records muestra el instante en que Williams se somete a una espectacular manicura. Tal clip ya superó las 733.000 reproducciones y acumula cientos de comentarios.

“Tengo emociones encontradas sobre la partida de mis bebés”, ha dicho Williams sobre sus amadas uñas, las cuales ahora formarán parte del museo Ripley ‘s Believe It or Not de Orlando, en el estado de Florida.

“No puedo imaginar cómo hacía sus actividades diarias esa mujer. ¿Cómo se aseaba? ¿Era capaz de usar un teclado?”, sostuvo un usuario de YouTube.