Familia de granjeros desenmascara al culpable de comerse sus vegetales gracias a una cámara oculta

Vivir lejos del campo no es excusa para no tener un huerto. Cultivar tus propios alimentos no solo te permitirá comer más sano con menos dinero sino también tener un pequeño pulmón verde en tu hogar; sin embargo, así como es una buena opción para uno también lo es para los animales silvestres , tal y como le ocurrió a la familia del siguiente video viral de YouTube.

Estos granjeros aficionados querían descubrir quién era el que se comía los vegetales que con tanto esfuerzo sembraron en su jardín, por lo que instalaron una cámara oculta. Grande fue su sorpresa al revisar el video que mostraba al culpable con las manos en la masa, el mismo que no tardaron en compartir en YouTube y otras redes sociales.

En las imágenes que se volvieron tendencia en YouTube se observa a una marmota que, con total descaro, se pone a comer tranquilamente un pepino mirando fijamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo grabada y que no podían hacer nada para capturarla por su “fechoría”.

El video, compartido en YouTube por el canal Chunk The Groundhog, superó las 64 mil reproducciones en unos cuantos días y acumula decenas de comentarios, en los que la mayoría recalca lo tierna que se ve la marmota comiendo el vegetal y que deberían compartir más clips de él comiendo otro tipo de verduras.