'Batman' salva a mascotas programadas para "ser puestos a dormir" y les busca nuevas familias que los quieran

No todos los héroes usan capa pero el protagonista de esta emotiva historia que revoluciona las redes sociales la usa y con mucho orgullo. Un hombre en Estados Unidos se viste como su superhéroe favorito para rescatar de los refugios a los animales programados para ser sacrificados y los transporta a hogares donde recibirán el amor que les corresponde.

La noble iniciativa de Chris Van Dorn, de 27 años, comenzó en 2014 cuando su padre decidió adoptar a un perro rescatado, hecho que lo inspiró a ayudar a otros animales en apuros. Fue así que se ofreció como voluntario para ayudar en diversas organizaciones de rescate animal en su ciudad natal de Orlando, en Florida.

Aprovechando su pasión por volar, el joven usa su licencia de piloto para transportar a estos animales de los refugios a sus nuevas casas “de cualquier modo posible” y completa cada misión disfrazado del popular personaje de DC Comics para captar la atención de la gente sobre la importancia de la adopción de mascotas.

En un principio, Van Dorn se disfrazaba de Batman para ocultar su identidad pero sus buenas acciones se convirtieron en una sensación viral en Internet. Ahora, usa su fama para conseguir fondos para su organización sin fines de lucro ‘ Batman4Paws ’ con la que viaja para salvar a mascotas a punto de ser sacrificadas y llevarlas con sus nuevas familias.

“Cuando comencé, mantenía todo en el anonimato”, señaló el heroico amante de los animales al portal The Dodo. “Firmaba todo como ‘Bruce Wayne’ y no ponía mi nombre verdadero. Mi lema es ‘No es quien soy debajo de la máscara sino lo que hago lo que me define’ y sigo honrándolo hasta hoy”, agregó.

Chris actualmente espera que pueda encontrar a un ciudadano que se sienta identificado con su causa a que le done una van más grande para que pueda reemplazar su actual ‘Batimóvil’ –su humilde automóvil Honda modelo Accord– y transportar a más animales en sus misiones de rescate que lo llevan por todo Florida y otras partes del país.

Pero eso no es todo ya que desde que su leal compañero ‘Mr. Boots’ obtuvo su licencia como perro de terapia, los dos han hecho bastante trabajo benéfico visitando varios hospitales de Florida disfrazados como Batman y Robin, además de sus habituales apariciones en eventos de adopción y de recaudación de fondos.