‘Chule’ habló sobre Luisito Comunica y dijo todo esto sobre lo que es mantener una relación a distancia

El escándalo que remece YouTube aún está lejos de terminar. Si bien Luisito Comunica ya salió a dar su descargo y minimizó las acusaciones del supuesto engaño a su novia , la youtuber conocida como ‘Chule’, la opinión sobre qué fue lo que realmente ocurrió entre ambos dividió a sus enormes legiones de seguidores en redes sociales tras lo descubierto por Lizbeth Rodríguez en su programa ‘Exponiendo infieles’ del canal Badabun.

Pese a que la propia ‘Chule’ se pronunció a las pocas horas de que la polémica estallara pidiendo que no la etiquetaran más en publicaciones relacionadas al hecho y pidió respeto tanto para ella como para Luisito Comunica. “No saben cómo es tener una relación así de pública”, precisó Cynthia Velázquez, verdadero nombre de la mencionada celebridad de Internet que intentaba, inútilmente, mantenerse firme frente a la cámara.

Pero, ¿cómo ha sido su vida a lado de Luisito Comunica, considerado como el youtuber más famoso de toda Latinoamérica, en estos más de cuatro años juntos? La respuesta la dio la misma ‘Chule’ en un video subido a su canal Lenguas de Gato de YouTube el 30 de marzo de 2018 donde explica que mantiene una relación a distancia con el llamado ‘Rey Palomo’ debido a que radica en el extranjero (Madrid en ese momento) por motivos de estudio.

‘Chule’ comentó que en un principio, ambos vivían en la Ciudad de México y al ver que pasaban mucho tiempo en el departamento del otro (que a su vez compartían con otros y se ubican en lugares muy apartados), decidieron vivir juntos y lo hicieron por casi tres años. “Este es un paso que no le recomiendo a todo el mundo que lo haga, si tienen una posibilidad de vivir cada quien separados un buen rato o solos”, precisó.

“He pasado mucho tiempo con él y él ha pasado mucho tiempo conmigo, entonces nos conocemos mucho que es primordial en una relación y más si en algún punto se van a ir a larga distancia, lo recomendable sería que llevaran una cantidad amplia de tiempo juntos y así podrían conocerse mejor, aprender a confiar el uno en el otro, saber cómo es el estilo de vida de cada quién”, agregó ‘Chule’ sobre su relación con Luisito Comunica.

A continuación, la youtuber dijo que otro aspecto a tener en cuenta al momento de tener una buena relación son los celos, ya que son “una cosa que mata, no es sano ni para ustedes, ni para él o ella o la relación”. “Tener celos nunca es bueno y expresarlos de maneras psicóticas, exuberantes o hacer saber a la otra persona que tú quieres ser dueño de su vida, su existencia y su corazón y que sin ti él no va a ser nada. Eso no es sano, no está bien”, contó.

“Creo que la cantidad de confianza que le has dado a esa persona hace que se haya ganado que no lo estemos celando todo el tiempo ni estemos encima del otro para ver qué hace, con quién estás, si no vas conmigo no puedes ir a tales o cuales lugares. Tan solo el hecho de pedir permiso eso ya no está bien. Cada quién es dueño de su tiempo, cada quién es dueño de su persona”, manifestó ‘Chule’, recalcando que la independencia es una parte vital.

“Los dos se conocieron siendo personas separadas y separadas se mantendrán aun teniendo una relación. Aunque duren 100 años, serán dos personas completamente separadas y cada una tiene que enfocarse en crecer por separado para después hacer algo muy bonito juntos”, reflexionó la pareja de Luisito Comunica, haciendo hincapié en que tener una relación es un asunto “muy complicado”, así sea con uno mismo o un amigo.

“Habiendo ya pasado tanto tiempo juntos Luis y yo, él ha viajado mucho sin mí, hemos viajado mucho juntos, yo he viajado sin él y ahí es donde pusimos en práctica el que cada uno crezca por separado y entendamos que siempre hemos sido personas independientes el uno del otro. Entonces yo tuve esta preparación mini de que Luis viajaba sin mí y yo sin él, entonces sabíamos cómo era el uno con el otro estando a la distancia”, contó.

Es en este punto en el que ‘Chule’ revela que en un principio ambos trataban de escribirse o llamarse todo el tiempo pero después “empezó a haber una relación en la que nos preguntábamos qué estábamos haciendo, cómo la estábamos pasando y era buenos días, buenas tardes, buenas noches y cada quien a lo suyo y es lógico. Todos tenemos que pasar si estamos haciendo un viaje separados no se trata de estar todo el tiempo pegados al celular”.

“Entonces poco a poco vas soltando el celular, soltando un poco la conexión como tal y dejando que la persona viva la experiencia y tú aprovechas el tiempo contigo mismo sin tu pareja, claro de una forma sana, no vayan a decir que 'mi pareja está lejos entonces soy soltera', no, no funciona así. Yo tuve esta preparación. Los celos en mi vida y la de él creo que difícilmente han estado presentes”, señaló la youtuber mexicana.

“Siempre hemos tenido una confianza muy extraña, poco creíble pero es casi absoluta la confianza que nos tenemos donde, pues nos ha costado adquirirla pero es una confianza bastante buena que ahora tenemos donde ahora no dudamos el uno del otro pero el cariño que se tiene es el móvil para esta confianza”, confesó ‘Chule’, pasando a compartir lo que fue para ella irse a radicar al extranjero y tener que separarse físicamente de Luisito Comunica.

“Cuando me vine a vivir a Madrid yo juraba que él iba a ser el que más iba a llorar o iba a sentir la depresión de mi ausencia porque él siempre ha sido el más cariñoso, el que siempre quiere abrazarme. Yo soy como el ‘Grumpy Cat’ de la relación. Nunca he sido demasiado de contacto, ni con mi hermana ni con mi mamá ni con nadie porque pues soy una persona que sí me gusta mucho el afecto. Soy demasiado entregada, Mi corazón es de cristal y se rompe facilísimo pero no me gusta que me estén tocando todo el tiempo. Me gusta estar libre todo el tiempo”, dijo.

“Yo pensaba que en el aeropuerto él iba a ser al que más le iba a costar trabajo. Toda la semana antes de mudarme él estuvo un poco así ‘ay te voy a extrañar mucho’ y yo le digo ‘yo también’ pero todavía no me la creía, ¿saben? No me creía que ya me iba a ir, que lo iba a dejar de ver pues ya me había acostumbrado a dormir con él, junto a mí, hacerle así a la almohada y saber que él iba a estar ahí”, reveló ‘Chule’.

“Yo no me daba cuenta de que en verdad estaba muy acostumbrada a nosotros, a estar juntos, me acompañó al aeropuerto y en el aeropuerto yo me puse a llorar como María Magdalena, no quería que nadie me viera, dije que 'ya estoy a nada de ya irme', él me decía 'no, te va a ir bien, disfrútalo'. Él ya como muy positivo y yo todo lo que no había llorado toda la preparación de la mudanza, lo saqué en el aeropuerto (…) No podía dejar de llorar”, manifestó.

Pese a que le fue difícil dejar de verlo todos los días y acostumbrarse a la idea de que estaba lejos, llenándose en un principio la cabeza con ideas de que “poco a poco la relación se iba a marchitar”, ‘Chule’ cuenta que “siempre me agarré fuerte del 'claro que no, nos conocemos demasiado tiempo, nos queremos un montón, hemos viajado mucho tiempo el uno sin el otro, sabemos lo que es estar separados'”.

“Poco a poco, lo voy a volver a ver, va a venir a visitarme, voy a ir a visitarlo y para mí es una oportunidad muy grande de estudiar en otro país, entonces él estaba muy emocionado por mí y yo estoy muy emocionada todavía. Era eso, ¿saben? Seguir aprovechando que somos seres independientes, que queríamos seguir creciendo por separado para seguir estando juntos y pues ser personas exitosas aún por separado”, precisó.

En otro momento del video de YouTube, ‘Chule’ cuenta que ella y Luisito Comunica hablan a diario por WhatsApp pero no todos los días se hablan “por teléfono ni por videollamada”. “Creo que no lo hacemos tanto, lo hacemos como una vez cada dos semanas pero no están como agendadas ni están planificadas, cuando sentimos que tenemos tiempo los dos pues lo hacemos pero todos los días sí nos escribimos buenos días, buenas noches o un mensajito al menos”, señaló.

“No está sobre de mí, yo no estoy sobre de él y yo creo que eso es esencial porque al final de cuentas yo soy la que está viviendo una experiencia muy diferente al estar en mi casa. Tienes que también aprender a estar en el presente, a estar viviendo tu experiencia, no a estar extrañando el pasado con tu pareja (…) Me costó mucho trabajo pero aun así lo estoy disfrutando y hemos adoptado una forma súper linda de hablar”, finalizó ‘Chule’ su testimonio.

Consultada por uno de sus seguidores sobre cómo es vivir alejada de Luisito Comunica, ella recalcó que como a los dos les apasiona viajar, tienen “ese interés en común” y como ya han viajado juntos, saben cómo son cada uno en los viajes. “Ya sabemos qué es lo que nos gusta hacer. Ha sido muy fácil para mí que él esté viajando mientras yo estoy acá y sé que para él ha sido fácil que yo esté aquí porque sé cómo viaja, sabe cómo viajo. Nos conocemos durante los viajes y la confianza sobra”, acotó.

Finalmente, sobre los “malos comentarios” que se tejen a su alrededor como que se aprovecha de la popularidad de su pareja, ‘Chule’ desmintió que se “cuelgue” de la fama de Luisito Comunica y en todo el tiempo que tienen juntos ha sabido mantenerse “súper al margen”, compartiendo raramente fotos de los dos en sus respectivas redes sociales, donde acumulan millones de seguidores en conjunto.

“La gente va a opinar lo que quiera porque cada quien es libre de opinar lo que quiera. Lo que creo que no está bien es querer humillar a la gente o querer hacerla menos diciéndole que todo lo que tiene es gracias a otra persona, en mi caso no es así. Luis me ha apoyado muchísimo, yo lo he apoyado muchísimo a él pero creo que cada quien ha hecho lo que ha querido con su tiempo después de tanto tiempo juntos”, precisó.

“Él es una parte constante de mi vida y alguien muy importante para mí (...) Lo que hemos hecho él y yo al final del día es no tomarle importancia porque nosotros decidimos a qué darle importancia, qué comentarios tomar en cuenta, qué comentarios engrandecemos y no serán los negativos los que yo escoja”, sentenció ‘Chule’.