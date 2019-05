Participante ciego y autista sorprendió a todos con espectacular presentación en el 'America's Got Talent' | VIDEO

La emotiva participación de un joven de 22 años emocionó al jurado y al público del reality 'America's Got Talent' , quienes se pusieron de pie para ovacionarlo tras una extraordinaria presentación.



Kodi Lee ingresó temeroso al escenario del reality americano del brazo de su mamá y al estar frente al jurado se presentó por sí solo e indicó que cantaría "A Song For You" de Donny Hathaway.

"Descubrimos que le encantaba la música desde muy chico", agregó Tina antes de la actuación. "A través de la música y la interpretación pudo soportar vivir en este mundo. Cuando eres autista, es muy difícil hacer lo que hacen los demás", resaltó su madre en 'America's Got Talent'.



Kodi Lee y su extraordinaria presentación en el America´s Got Talent

Tras estas palabras, Kodi se sentó frente al piano y empezó a interpretar la canción que había elegido de forma espectacular. El jurado al escuchar su emotiva presentación no pudo dejar de derramar algunas lágrimas.

Kodi Lee y su extraordinaria presentación en el America´s Got Talent

Al finalizar, Kodi Lee recibió el aplauso y ovación de pie. "Tu corazón, tu pasión, tu voz nos impactó a todos. Solo quiero decir que fue hermoso", le contó Julianne Hough, integrante del jurado. Por su parte, su compañero Simon Cowell se mostró agradecido por la interpretación: "Ver lo que pasó acá fue extraordinario, realmente extraordinario. Recordaré este momento el resto de mi vida".



Kodi Lee recibió el mejor de los regalos al pasar directamente a la semifinal del reality de talento.