Son cientos los usuarios de YouTube que quedaron asombrados recientemente al ver unas imágenes protagonizadas por una cabra, las cuales fueron captadas en un pueblo del estado de Bihar, en India .

Tal como se menciona en el titular de la nota, estas muestran al animal caminando en sus dos patas traseras. Ello lo hace parecer a una persona adulta.

Lo llamativo para decenas de personas es que la cabra deja en claro que posee la fuerza para soportar su peso por un largo periodo sin problemas.

De acuerdo con New York Post , el animal habría sido adiestrado por los residentes del poblado, llamado Telwara, para atraer turistas.

“Creo que es una de las grabaciones más raras que he visto en YouTube. Espero que el sitio no me recomiende más contenido así”, sostuvo un internauta.

