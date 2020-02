El videoclip de la canción “Definitivamente”, interpretada por Daddy Yankee y Sech, ha causado un gran alboroto en las redes sociales. En solo una semana, este fue reproducido en más de 22 millones de ocasiones en YouTube.

En vista de la gran acogida que recibió el material, Daddy Yankee compartió un video en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que dicho post fue subido cuando “Definitivamente” tenía 20 millones de visualizaciones.

La publicación hecha por el artista de 43 años ha sido blanco de no pocos comentarios. Una gran parte de los usuarios felicitó a Daddy Yankee por el éxito del sencillo en YouTube.

"Realmente es una de tus mejores canciones. Su ritmo lento y, a su vez, sensual me cautivó", "Todo un ídolo, el Daddy", "Bendiciones, hermano", fueron algunas de las respuestas dadas por los cibernautas.

Aquí te dejamos el videoclip, un enlace a la canción en Spotify y la letra completa. De nada.

Escucha “Definitivamente” aquí >>> https://open.spotify.com/track/113PlnpZbHd3WIqeYjhZWv

“Definitivamente”

Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos

Olvídate que existo

Si me escribes queda en visto

No pasas ni caminando por mi mente - yeah!

Tú lo sientes y los dos estamos conscientes





Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, ni nos conocemos

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos





Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente esto murió bebé

De casualidad si nos encontramos, no nos conocemos

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos





Me lo dijo un amigo

Uno duerme con el enemigo - yeah! yeah!

Quédate con lo debido

Y devuélveme el tiempo perdido

Oye! baby tu actitud promete

Pero soy la fuerza de choque que tumba to’ los piquetes - ah!

Tú no me dejaste no te des los méritos

Dale pal’ banco si estás buscando crédito





No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Leamos el último capítulo y lleguemos al fin

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Ahora todo es distinto

Me lo dice mi instinto





Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, ni nos conocemos yeah!

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos





Si te escribo es que de verdad estoy jodío’

Si me quieres ver dame el último motivo

Después que se acabe ya lo he decidido

Agarra to’ y también agarra tu camino

Si te molesta ok

sigue por tu way

La relación está rota y no se pega ni con tape

Lo que pasó pasó! Me pediste 3 minutos y estás hablando 6





No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Leamos el último capítulo y lleguemos al fin

No quiero saber de ti

Tú tampoco de mí

Ahora todo es distinto

Me lo dice mi instinto





Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente ya esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, ni nos conocemos - yeah!

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos

Definitivamente no te quiero ni ver

Definitivamente esto murió bebé - ah!

De casualidad si nos encontramos, no nos conocemos

Solo una vez más, esto se va a dar pa’ que lo olvidemos