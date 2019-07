'La Chule' pide esto a sus fans que no dejan de comentar la supuesta infidelidad de Luisito Comunica

Tras el 'bombazo' que ha significado la supuesta infidelidad de Luisito Comunica a 'La Chule', muchos usuarios que los siguen en YouTube no tardaron en pronunciarse. Varios etiquetaron a la joven para hacerle saber su posición acerca del tema.

Este 'bombardeo' de comentarios propició que la chica saliera a dar una declaración. Ello lo hizo por medio de un video que compartió hace poco por medio de Instagram Stories.

Entendiblemente desencajada y sollozando, 'La Chule' pidió a sus fans que no la mencionen en sus publicaciones relacionadas a esta noticia. "Apreciaría mucho que no me etiqueten", dijo.

“No saben cómo es tener una relación así de pública" , añadió la celebridad mientras intentaba, inútilmente, mantenerse firme.

Lo más probable es que Luisito Comunica se pronuncie, quizá indignado, en las próximas horas o días a través de su canal de YouTube. "No puedo creer que nuestro 'Rey Palomo' haya traicionado a 'La Chule'. Es imposible", indicó un usuario.