Las cosas entre Milena Zárate y Mónica Cabrejos estuvo de candela. La producción del programa radial de la exvedette se comunicó con la colombiana para que asista al espacio de Capital y ella aceptó.

Sin embargo, si alguien pensaba que la entrevista ayudaría a que las cosas entre Milena Zárate y Mónica Cabrejos terminaran las cosas en paz, se equivocó. Y terriblemente. Durante la media hora del encuentro que ahora se encuentra en YouTube, la situación solo agravó las cosas entre ambas.

Como se ve en el video de YouTube del canal de Capital, las cosas entre Milena Zárate y Mónica Cabrejos siguen encendidas. La conductora la acusó una y otra vez de lucrar con su vida cada vez que salía por TV.

En su defensa, Milena Zárate manifestó que cada cosa que le recordó a Mónica Cabrejos eran públicas porque ella misma se encargó de contarlas en un programa concurso (El Valor de la Verdad) Y que así haya ganado dinero o no, eran temas que todos conocían porque la exvedette lo hizo así.

Milena Zárate: Yo te dije lo de tu hijo, pero jamás me burlé. Yo a ti te dije: te has sentado en un programa porque lo hiciste y contaste...

Mónica Cabrejos: Pero no cobré...

Milena Zárate: Pero no estamos hablando si cobraste o no...

Mónica Cabrejos: Pero esa es la diferencia entre tú y yo.

Milena Zárate: Estamos hablando de que tú expusiste esa parte de tu vida. Y yo te lo traje y te lo recordé. Eso no es burlarse.

Mónica Cabrejos: Para ahí. Déjame contarte por si no tienes memoria...

Milena Zárate: Sí tengo memoria, no me trates como una tonta porque no lo soy.

Mónica Cabrejos: No te trato como tonta. Esa es tu percepción.

Milena Zárate: Sí lo estás haciendo y me estás ninguneando porque me dices: 'yo no soy como tú'. Yo tampoco soy como tú Mónica.

Mónica Cabrejos: Yo no soy como tú porque yo no cobro. Por contar mi dolor yo no cobro.

Milena Zárate: Pero eso no me consta a mí. A ti tampoco te consta que yo lo hago.

Mónica Cabrejos: Esa es la única diferencia y esa es la única condición por la que yo puedo criticar.

Milena Zárate: ¿A ti te consta que yo cobro?

Mónica Cabrejos: No.

Milena Zárate: Entonces ¿por qué dices algo que no te consta?

Mónica Cabrejos: ¿Y tus banners atrás qué son?

Milena Zárate: ¿Y acaso tú sabes la cantidad de banners en los que tú has salido?

Mónica Cabrejos: Nunca, y ahí sí estás equivocada. Jajajaja...

Milena Zárate: ¿Estás segura que nunca lo has hecho?

Mónica Cabrejos y Milena Zárate en programa de radio

En otra parte de la entrevista publicada en YouTube, Milena Zárate le preguntó a Mónica Cabrejos por que la había invitado al programa si es que iba a seguir atacándola. La exvedette manifestó que ella no la invitó, sino el productor del espacio radial.

Al finalizar la entrevista, se puede ver en el video de YouTube cómo Milena Zárate se retira del programa radial sin siquiera despedirse de Mónica Cabrejos. La colombiana toma sus cosas y sale de la cabina de radio.

