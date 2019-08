Hombre usa una paloma muerta como arma durante una pelea callejera

En YouTube , como otras redes sociales, se pueden hallar videos de peleas callejeras. Este contenido, grabado por uno o más testigos del hecho, usualmente se vuelve viral con una rapidez asombrosa.

Uno de dichos clips nos muestra un pleito ocurrido en Reino Unido. Los protagonistas del material son dos sujetos aparentemente ebrios.

Uno de ellos, el más bajo, trata de golpear en continuas oportunidades a su rival, un individuo de contextura gruesa, sin mucho éxito.

Casi al final del video se observa cómo un tercer varón interviene para evitar un alboroto mayor. Él convence a su amigo, el sujeto más grande, se abandonar el sitio.

ARMA

Al ver lo que iba a pasar, el hombre de polera opta por seguir a su contrincante, quien frena su avance lanzándole el cuerpo de una paloma que se encontraba en la vereda. Esto hace reír a la persona que registra la situación con su teléfono móvil.

"No puedo creer lo que sucedió, es enfermo", "Lo que se aprecia en el video es un comportamiento normal en Nueva York, no me asombra" y "¡Qué mala suerte la del sujeto! Recibió un 'palomazo'", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios de YouTube.