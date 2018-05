El popular youtuber español El Rubius publicó un emotivo video en el que anuncia que le dice adiós a su canal en YouTube por problemas psicológicos que debe superar. El video de 7 minutos ya acumula más de 6 millones de vistas.

El Rubius indicó que se retira temporalmente del mundo del YouTube por problemas de ansiedad que está tratando de superar con la ayuda de un médico.

A poco de llegar a los 30 millones de suscriptores en YouTube , El Rubius hace un 'stop' y en esta última publicación se sincera como nunca antes lo había hecho.

"Cada vez es como que siento más y más presión, cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar. Me dan como bajones. Ustedes han visto que he acabado algunos directos muy pronto porque sentía ansiedad y nervios por intentar mostrar la mejor versión de mí ante cámaras ", señaló en su video de YouTube .

Por otro lado, El Rubius indicó que continuará activo en sus demás redes sociales pero señala que solo subirá videos a YouTube de manera esporádica.

"Necesito irme una temporada, desconectar de todo esto porque llevo mucho tiempo sin parar, sin poder vivir lo que estoy viviendo desde fuera. Siempre tengo en mente los siguientes videos que voy a hacer, los próximos viajes, los nuevos proyectos. Suena a problemas del Primer Mundo", precisó.