YouTube: Así sufrirían el cambio climático los personajes y superhéroes de Disney | Viral

Este mes de octubre, varios artistas se han organizado para dedicarle un dibujo al día a concientizar al mundo sobre las consecuencias del cambio climático. Una dibujante francesa ha empleado a los personajes de Disney para alertar a través de YouTube sobre el riesgo de los efectos de no cuidar el ambiente.

Para tratar de llamar la atención sobre los riesgos que representan este problema, la artista Baptiste Drausin ha querido reflejar a través de varios dibujos cómo afectaría el cambio climático a los personajes y superhéroes de nuestra infancia. Las interesante muestras fueron publicadas a través de su página The Baptman.

En las ilustraciones, muchas de ellas publicadas también a través de la cuenta de Instagram de la ilustradora francesa, se ve al personaje de 'Ariel' del film 'La Sirenita' ahogarse con el plástico de unas latas o también a los queridos 'Timón' y 'Pumba' de 'El Rey León' con sus cabezas decorando la pared de un cazador furtivo.

Es por eso que este año Inkover, un reto anual de ilustradores, han dedicado el mes de octubre a dibujar sobre un tema en particular, esta vez eligieron el cambio climático como tema principal. Los dibujos de los artistas que se han sumado al reto se han publicado bajo el lema de "Draw for Earth" (Dibuja por la Tierra en español).

Por otro lado, cuando The Bapman no se dedica a dibujar sobre el cambio climático, dedica su tiempo a hacer ilustraciones del tipo 'dibujos animados', habiendo creado un par de personajes que coloca en los escenarios que va visitando. También hace dibujos de sus personajes favoritos del cine en un estilo muy particular.