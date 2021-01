El tema de Shakira y Black Eyed Peas, ‘Girl Like Me’, se ha vuelto viral no solo por él éxito en las listas musicales, sino también por su particular coreografía, la misma que viene siendo realizada por distintas personalidades en el mundo. En este tutorial de YouTube aprende los pasos de manera sencilla.

El youtuber Kaphar compartió en YouTube un tutorial para aprender PASO a PASO la coreografía de ‘Girl Like Me’ de Shakira, el video está por superar las 200 mil reproducciones en dicha plataforma.

Maju Mantilla, María Pía Copello, Susy Díaz, Francisca Aronson y Brenda Carvalho, son algunas de las figuras de Chollywood que ya realizaron este divertido challenge en redes sociales.

Actualmente el video oficial de la canción acumula más de 152 millones de reproducciones en YouTube, siendo unos de los temas más populares de finales del 2020.

Es importante destacar que Shakira fue la cantante más buscada en el 2020 en Estados Unidos, tras su presentación en el Super Bowl con Jlo y ahora vuelve a ser tendencia con su tema junto a Black Eyed Peas.