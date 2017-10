¡En el nombre de Dios! El interés de la iglesia evangélica Aposento Alto por comprar el estadio de Alianza Lima remeció el ámbito deportivo peruano. Sergio Astudilca, vocero de la institución evangélica, manifestó que este jueves presentarán la documentación correspondiente que demuestra lo avances para la compra del 'Matute'.



Pero es en YouTube donde un video se está viralizando sobre el tema. En el clip se puede ver al pastor Alberto Santana manifestando que el estadio ya es de la iglesia y que nadie puede hacer nada porque Dios así lo quiere.



"Cuando Dios ya nos lo ha dado, no hay nada que lo pueda impedir. Quizás, humanamente, los dirigentes intenten salvar ante la SUNAT el embargo o la venta del estadio de Alianza, pero no se va a poder, porque ya Dios ha determinado que ese estadio se va a vender. Y Dios a determinado también que a ese estadio vamos a ir y vamos a tomarlo”, manifestó el pastor Alberto Santana en pleno culto. El video se hizo viral en YouTube.



Como se recuerda, El estadio de Alianza Lima se encuentra ubicado en La Victoria y tiene una capacidad de 33.938 espectadores. La iglesia evangélica indica que necesita un espacio más grande para sus más de 20 mil fieles.



Por su parte, los vecinos de La Victoria y los hinchas del Alianza Lima manifiestan que no les parece que 'El Matute' se termine vendiendo porque "es un sentimiento" del club. ¿En qué terminará todo este tema?

Alianza Lima