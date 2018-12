YouTube viral

Un fisicoculturista con miles de seguidores en YouTube e Instagram afronta uno de los momentos más difíciles de su vida. ‘Dan the Bodybuilder in Thailand’ necesita someterse a múltiples costosas cirugías para no perder una de sus piernas por una bacteria comecarne.

Daniel Marquis, de 28 años y originario de California, es el verdadero nombre de ‘Dan the Bodybuilder in Thailand’, que como su nombre en inglés sugiere, vive en Tailandia pero recientemente decidió mudarse a Colombia , país donde contrajo la terrible infección.

Y es que Marquis se inyectó con esteroides contaminados, que causaron que su pierna sufriera las consecuencias. La personalidad de YouTube e Instagram se sometió a una cirugía de 10 mil dólares para removerle la infección, pero los resultados no fueron los que esperaba.

“Desarrollé una necrosis en mi pierna que pone en riesgo mi vida debido a un complemento infectado”, señaló Marquis. “Complemento” es la jerga que usan para referirse a los esteroides y en el caso de él, los que usó serían de dudosa procedencia.

La necrosis es una infección bacterial potencialmente peligrosa y a veces fatal que mata a las células o tejido por autolisis, proceso biológico por el cual una célula se autodestruye. Puede ser causada por varias cosas como pequeños cotes, toxinas, entre otros.

“Actualmente estoy internado en un hospital de Colombia por mi cuenta. No tengo seguro de salud y hace tres días me sometí a una cirugía para remover el tejido necrótico que se está esparciendo dentro de mi pierna”, cuenta Marquis en un video viral de YouTube.

“La cirugía fue un fracaso y en simultáneo me dejó en la bancarrota. La incisión en mi pierna se abrió y ahora hay nuevo tejido necrótico creciendo en mi pierna”, añadió, al tiempo que dijo que necesitará al menos dos costosas operaciones más para tratar de salvar su pierna.

La personalidad de YouTube comenzó una campaña GoFundMe con la que busca recaudar 30,000 dólares para futuras cirugías y un seguro médico. Hasta el momento sus seguidores han respondido bien y ya lleva 18 mil dólares.

“En este momento de increíble sufrimiento físico y emocional cualquier donación, sin importar lo pequeña sea, me ayudará a costear futuras cirugías para salvar mi pierna y es algo por los que estaré eternamente agradecido”, manifestó ‘Dan the Bodybuilder in Thailand’.

