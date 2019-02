YouTube viral: Niño recurrió al 911 para que le ayuden a resolver su tarea de matemáticas

Una operadora en Estados Unidos se ganó la admiración de todos por la amabilidad que mostró hacia la persona que llamó al servicio de emergencias. La conversación fue compartida en YouTube y no tardó en volverse viral.

Antonia Bundy, quien trabaja para el Departamento de Policía de Lafayette, en Indiana, recibió una llamada de un menor y le preguntó cuál era la emergencia a reportar, que acabó siendo una muy distinta a las que suele recibir.

“¿Tuviste un mal día en la escuela?”, se oye preguntar a la operadora del 911 en el video viral de YouTube. “Sí. Llamaba para hablar al respecto”, respondió el pequeño, que al parecer solo buscaba ayuda para resolver un problema en particular.

“Cuando me dijo que tenía un mal día y le pregunté qué le pasaba, me dijo que se trataba de su tarea. En ese punto, fui capaz de determinar que no era una emergencia verdadera”, precisó Bundy a la televisora WLFI-TV, afiliada a la cadena CBS.

La protagonista del video viral de YouTube se sintió aliviada de no estar muy ocupada en ese momento y eligió concentrarse en ayudar al niño con sus deberes, ya que –según contó– las matemáticas eran su materia favorita en la secundaria.

El niño del video viral de YouTube le contó a la operadora que el problema que tenía era uno relacionado a las fracciones (“¿Cuánto es 3/4 + 1/4?”) y ella lo asesoró paso a paso para que lo resuelva por su cuenta.

Por lo general, las emergencias con las que lidia son mucho peores para ella pero un problema matemático significó un respiro. Afortunadamente, el niño solo tenía una duda por absolver y agradeció a Bundy por la asesoría.

“Lamento haber llamado pero realmente necesitaba ayuda”, recalcó el menor. “Descuida. Siempre estamos aquí para ayudar”, replicó Bundy, cuyo noble acto fue compartido por el Departamento de Policía de Lafayette aunque con una advertencia.

“Nuestros operadores nunca saben de qué podría tratarse la siguiente llamada. Están entrenados para cualquier situación de emergencia, aunque ayudar con la tarea no es lo que suelen hacer”, publicó la mencionada fuerza policial en Twitter.

“No recomendamos que llamen al 911 por problemas con los deberes pero esta operadora ayudó a un pequeño y le alegró el día”, finalizó su mensaje el Departamento de Policía de Lafayette sobre la curiosa situación.