YouTube viral: La historia de cómo un perro y un becerro se volvieron mejores amigos te conmoverá

Un adorable becerro salvado de morir en un matadero acabó convirtiéndose en el mejor amigo de un perro en Canadá y su tierna historia registrada en video conmueve los corazones de todos los usuarios de YouTube.

La vaca ‘Calvin’ y el perro ‘Lincoln’, de raza pastor australiano, se volvieron inseparables desde el momento en que se conocieron por primera vez en una granja de Ontario, donde el primero de ellos llegó tras ser rescatado.

‘Calvin’ nació en una granja lechera cercana y estaba programado para ser sacrificado, ya que las vacas de estos lugares deben seguir alumbrando crías para continuar produciendo leche, explicó el portal The Dodo que recogió esta increíble historia.

Por ello, los becerros por lo general son alejados de sus madres ni bien nacen y llevados a los mataderos pero afortunadamente para ‘Calvin’, fue rescatado por los dueños de su nuevo hogar, donde ahora vive tranquilo y corre a sus anchas.

“’Lincoln’ se sentó junto a él y no dejó que nos acercáramos. Tampoco al otro perro. Parecía como si estuviera de guardia. Parecía como si realmente estuviera protegiendo a ‘Calvin’”, señalaron Megan y Mike en el video difundido por el canal de The Dodo en YouTube.

Los dueños de la grana cuentan que su perro siempre ha cuidado de los animales más pequeños durante toda su vida debido a su lado “maternal”, como lo demostró con ‘Calvin’, al que ayudó a confiar en su nueva familia.

“’Calvin’ realmente no quería saber nada de nosotros y de hecho fue Lincoln al que empezó a seguir a todas partes. Y eso lo ayudó a formar un lazo con nosotros también porque vio que ‘Lincoln’ no nos tenía miedo”, agregaron.

Sin embargo, como ‘Calvin’ nunca había conocido a otra vaca, aprendió rápido a ser un perro debido a la influencia de ‘Lincoln’, recogiendo algunos hábitos de él como jugar y querer que lo acaricien todo el tiempo.

Cuando los dueños de la granja rescataron otra vaca, ‘Calvin’ se mostró un poco confundido al principio ya que nunca había visto a otro de su misma especie. ‘Zoey’ –como bautizaron al otro bovino– también reaccionó de la misma forma.

“Se quedaron viendo el uno al otro porque ninguno de los dos había visto una vaca antes. Y de pronto ‘Zoey’ empezó a saltar un poco, como si estuviera muy emocionada. ‘Calvin’ no estaba muy seguro porque ella no era un perro y no estaba acostumbrado a eso”, agregó.

Pero una vez que ‘Calvin’ reunió el valor para saludar a ‘Zoey’, ambos se enamoraron el uno del otro en el acto y se convirtieron en grandes amigos. Ahora, ‘Lincoln’ protege a dos vacas aunque descuide un poco su labor como perro guardián.