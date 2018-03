YouTube viral: Mujer reveló como el rapero 2pac y sus amigos la violaron en grupo en 1993 [FOTOS y VIDEO]

En YouTube, la estadounidense Ayanna Jackson, de 44 años, quien fue abusada sexualmente por el rapero Tupac Shakur (también conocido como 2pac) y tres amigos más, dio una entrevista para detallar lo sucedido en 1993.



En las imágenes de YouTube, Jackson comentó que se encontró con 2pac en una discoteca de Nueva York cuando recién había cumplido la mayoría de edad.



Aunque en un principio solo coquetearon, luego 2pac la invitó a mantener relaciones sexuales, pero ella se negó y se alejaron, comentó la mujer en el video de YouTube.



Unos meses después, en noviembre de 1993, Charles Fuller, gerente de las giras de 2pac, envió un auto para recoger a Jackson indicando que el rapero quería verla como comenta en la entrevista de YouTube.



Cuando llegó al hotel, había tres amigos de 2pac. El rapero alegó que estaba cansado así que le dijo a Jackson que subiera a su dormitorio, lo cual ella accedió.



Después de una breve conversación con 2pac, los amigos del rapero irrumpieron en la habitación: "Relájate cariño. Estos son mis colegas. Me gustas tanto que he decidido compartirte con ellos", le dijo el cantante a la mujer tal como comenta en YouTube.



La mujer fue violada en grupo, mientras el gerente estuvo mirando la escena sin hacer nada, según contó la mujer en las imágenes de YouTube: “Rasgaron mis medias y mi vestido. No fue un encuentro sexual consensuado. 2pac y sus amigos me violaron esa noche”, señaló.



Tras este episodio, 2pac fue declarado culpable de violación en primer grado y sentenciado a una pena de año y medio a cuatro años y medio de prisión, pero fue liberado a los nueve meses, aunque dejó un trauma en Jackson del cual no se ha podido recuperar comentó la mujer en las imágenes de YouTube.



A los pocos meses de salir de la cárcel, en febrero de 1996, 2Pac falleció en setiembre de ese año tras el atentado con ametralladora del que fue víctima en Las Vegas. Tenía 25 años.



