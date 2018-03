YouTube viral: 5 errores que costaron caro en el fútbol [VIDEO y FOTOS]

La gloria en el fútbol puede depender mucho de las suerte o un instante que nunca se aprovechó. El siguiente video viral de YouTube muestra el preciso instante en que jugadores y porteros no tuvieron un buen día en el deporte rey.



Todo Chile sigue lamentado, fuera de su no clasificación a Rusia 2018, el tiro al travesaño de Pinilla a Brasil en el Mundial de Brasil 2014. Si el balón entraba, Chile pasada y eliminaba al dueño de casa. Exíste miles de imágenes de dicho partido en YouTube.



Italia 90. René Higuita fue la sensación en el mundo entero con su famoso 'escorpión'. Higuita tenía todo un abanico de posibilidades como jugador y portero. La soltura y el descaro de René Higuita le costó muy caro a Colombia. El portero se encontraba en la mitad de la cancha cuando se jugaba un partido decisivo contra una novedosa Camerún. El jugador Roger Milla le roba el balón al guardameta cafero y logra meter un gol para eliminar a Colombia. Todo quedó registrado y subido a YouTube.



Estado Unidos 94. El protagonista fue nuevamente Colombia. El cuadro encabezado por el 'Pibe' Valderrama llegó como favorito tras golear a Argentina y dejarlo en el repechaje. El Mundial no fue nada bueno para el cuadro colombiano y el protagonista fue Andrés Escobar, quien metió un autogol. Colombia quedó eliminado y el error le costó la vida a Escobar. Existen miles de imágenes en YouTube del trágico momento.