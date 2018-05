Youtube viral: Abogado racista que insultó a hispanos por hablar español recibió mariachis frente a su casa | VIDEO

YouTube viral . El abogado Aaron Schlossberg fue grabado gritándole a uno de los trabajadores en un restaurante en el centro de Manhattan por no hablar inglés e incluso llegó a amenazarlo con llamar a las autoridades migratorias para denunciar a todos los trabajadores que sean hispanohablantes. El video se volvió viral en las redes sociales y el viernes muchos latinos quisieron darle una sorpresa y una lección al llevarle una serenata de mariachis .

Las bandas cantaron “La Cucaracha", "Cielito lindo", entre otras canciones en completo español durante la protesta, mientras que la multitud pedía la inhabilitación del abogado por racista, pues el video en YouTube tiene miles de reproducciones y comentarios en contra del sujeto que insultó a hispanos en un restaurante.

El mismo día en que se grabó el video, se estableció una campaña por medio de ‘GoFundMe’ para recaudar fondos y así enviar una banda de mariachis y un camión de tacos al apartamento de $ 1.2 millones de dólares de Aaron Schlossberg y finalmente ayer se llevó a cabo el evento.

Un abogado estadounidense insultó a hispanos que hablaban español. (Video: YouTube)

Según el New York Post , más de 100 personas se presentaron para protestar contra el "racismo" e "ignorancia".

"Si este hombre no es expulsado, seguiremos expuestos a insultos", dijo Teresa García, participante de la manifestación a The Associated Press.

Después de que los insultos por parte del abogado se volvieron viral , según los medios locales, la compañía que le alquila el departamento le ha pedido desalojar del edificio.

