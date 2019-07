YouTube: Acosa a mujer y le salta encima de su auto para que le acepte una cita, pero ella tiene esta reacción | VIDEO

El video de un hombre encima del capó del carro de una mujer se convirtió en viral en YouTube. El sujeto persiguió a la fémina desde su casa hasta el centro comercial para rogarle que acepte salir con él, pero ella lo ignora por completo, por lo que toma la drástica decisión de subirse al auto y no bajarse hasta que su 'musa' acepte estar con él.



Sin embargo, a la mujer pareció no interesarle el hombre, pues apenas se subió a su auto y con el sujeto encima de su capó prendió su vehículo y se fue manejando hasta llegar a un semáforo, tal como se muestra en el video de YouTube.

Durante casi 5 minutos, el hombre le rogaba a la mujer, mientras ella encendió un cigarro y le pedía que se baje, pero él no hacía caso.



Cuando se convenció que la mujer no daría su brazo a torcer, el acosador se bajó del auto y ella aprovechó para acelerar. “Quería estacionarme cerca de mi casa, pero él me siguió y saltó sobre el capó”, contó la mujer.

“Conozco a este tipo, y absolutamente no quería hablar con él, está loco. Me ocupé de mis asuntos, traté de ignorarlo y espero que él se haya cansado”.