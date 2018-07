YouTube viral: Adolescente intentó desafío que le impuso una secta satánica y casi muere | VIDEO | FOTOS

En YouTube se comenzó a viralizar la historia de un joven de 17 años que fue víctima de un desafío que le impuso una secta satánica a través de las redes sociales y casi termina en suicidio, en Colombia.



El joven, quien aparece en YouTube, ingirió creolina, un desinfectante natural que sirve para ser usado en limpieza de pisos, pero los médicos pudieron salvarlo.



Sucedió en el municipio colombiano de Sincelejo cuando la madre llevó a su hijo al Hospital Universitario para que salvaran su vida como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Joven casi muere al intentar desafío de secta satánica. (Video: YouTube/Caracol)

“Yo no sabía en lo que andaba, después fue que me di cuenta de que estaba en las redes con una secta que se llama ‘Agnóstica’, practicando e invocando cosas malas que no son de Dios”, contó la madre del afectado como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Tal como se ve en el video de YouTube, el menor se recupera en el nosocomio, además de recibir atención médica y psicológica, pues padece un síndrome ansioso-depresivo.



Pese a los problemas que tuvo por el reto satánico, el joven se encuentra estable como se aprecia en las imágenes de YouTube.

Por ahora, la policía del municipio no halló a los culpables y puso en marcha ‘Abre tus ojos’ para que los niños no sean blanco del mal uso del Internet.

