YouTube viral: Anciana celebra muerte de su yerno al cual le disparó 15 veces [VIDEO y FOTOS]

¡Qué bonita familia! En YouTube se pueden encontrar miles de millones de videos que se realizan en familia. Existe videos graciosos, castigos y más que se han transformado en viral en los último años. El siguiente video fue grabado en una comisaría de Estados Unidos y la reacción de la una anciana desata el pánico entre los internautas.



Cosas de familia



Cynthia Cdebaca (65) celebra cuando le confirman que su yerno, Geoward Eustaquio (53), no logró sobrevivir a los 15 impactos de bala que recibió por parte de la anciana. La escalofriante reacción quedó registrada en YouTube para todo la vida.



Fue en el 2017 que Cynthia Cdebaca decidió terminar con la vida de su yerno porque éste se había vuelto muy severo con ella y su familia. La anciana cuenta que Geoward había tomado acciones muy severas en contra de su hija, sus nietos y ella misma.



"Un día estaba fumando y me tiró agua con la manguera mientras fumaba", indica Cynthia Cdebaca en el interrogatorio. La anciana señaló que la actitud de su yerno era motivo más que suficiente para matarlo.



El límite de Cynthia Cdebaca llegó cuando Geoward Eustaquio le dijo un comentario sarcástico sobre su ropa. La anciana no estaba dispuesta a soportar más y fue subió a su cuarto, sacó su arma y le disparó al cuerpo. Las balas se terminaron y fue a su auto para recargar el arma. Cynthia Cdebaca regresó a la escena y volvió a disparar contra su yerno. La operación la repitió una vez más y salió de su casa para ir al casino.



La policía llegó al lugar y lograron dar con el paradero de Cynthia Cdebaca que lucía sorprendida por todo lo que había pasado. La policía llevó a la anciana al interrogatorio y le confirmaron que Geoward Eustaquio no pudo resistir el ataque murió.



Pero la reacción de Cynthia Cdebaca fue la más insólita que se pueda encontrar en un video de YouTube. La anciana celebra y agradece a Dios por la muerte de su Yerno. La escena fue filtrada en YouTube y millones la pueden ver.